№224. Запиши числа: тридцать семь, тридцать девять, сорок два,восемьдесят, девяност?? четыре. Сравни написание слов: восемнадцать и восемьдесят, шестнадцать и шестьдесят. Что тебе удалось заметить?

Математика

№224. Запиши числа: тридцать семь, тридцать девять, сорок два,восемьдесят, девяност?? четыре. Сравни написание слов: восемнадцать и восемьдесят, шестнадцать и шестьдесят. Что тебе удалось заметить?

Автор: Гость