№224. Запиши числа: тридцать семь, тридцать девять, сорок два,восемьдесят, девяност?? четыре. Сравни написание слов: восемнадцать и восемьдесят, шестнадцать и шестьдесят. Что тебе удалось заметить?
Математика
№224. Запиши числа: тридцать семь, тридцать девять, сорок два,восемьдесят, девяност?? четыре. Сравни написание слов: восемнадцать и восемьдесят, шестнадцать и шестьдесят. Что тебе удалось заметить?
Ответ(ы):
Гость:
18и80 16и60 Вот и всев
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