Объясните решение уравнения х+1/8х=3/4
Математика
Объясните решение уравнения х+1/8х=3/4
Ответ(ы):
Гость:
8/8х+1/8х=3/4 9/8х=3/4 х=3/4 : 9/8 х=3/4*8/9 х=2/3 проверка 2/3+1/12=3/4 9/12=3/4 3/4=3/4
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