Объясните решение уравнения х+1/8х=3/4

Математика
Объясните решение уравнения х+1/8х=3/4
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
8/8х+1/8х=3/4 9/8х=3/4 х=3/4 : 9/8 х=3/4*8/9 х=2/3 проверка 2/3+1/12=3/4 9/12=3/4 3/4=3/4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Витя и Костя увидели муравья, который полз по былинке высотой 96 милиметров. Он про??олз треть былинки от одного из её концов, задумался и остонови...
Ответить
Математика
Помогите) Сравни:(1 пример потому,что все поняла а этот нет!) 80см²и8дм²
Ответить
Информатика
По заданным координатам точек А и B вычислите длину отрезка AB.подсказка расстояни?? d между точками А и В выражается формулой ниже.пример входных ...
Ответить
Математика
За конверт и три одинаковые открытки , по 14 рублей каждая , заплатили 50 . Сколько ст??ит конверт ? Составь уравнения к задачи и найди ее решения .
Ответить
Русский язык
Подбери и запишите как можно больше назвать овощей, фруктов и ягод 1, 2 и 3 -го склонения
Ответить