Витя и Костя увидели муравья, который полз по былинке высотой 96 милиметров. Он про??олз треть былинки от одного из её концов, задумался и остоновился. На каком расстоянии от земли мог остановиться муравей?
Математика
Витя и Костя увидели муравья, который полз по былинке высотой 96 милиметров. Он про??олз треть былинки от одного из её концов, задумался и остоновился. На каком расстоянии от земли мог остановиться муравей?
Ответ(ы):
Гость:
Я думаю что так 96:3=32мм ну а больше никак)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
По заданным координатам точек А и B вычислите длину отрезка AB.подсказка расстояни?? d между точками А и В выражается формулой ниже.пример входных ...
Математика
За конверт и три одинаковые открытки , по 14 рублей каждая , заплатили 50 . Сколько ст??ит конверт ? Составь уравнения к задачи и найди ее решения .
Русский язык