Витя и Костя увидели муравья, который полз по былинке высотой 96 милиметров. Он про??олз треть былинки от одного из её концов, задумался и остоновился. На каком расстоянии от земли мог остановиться муравей?

Математика

Витя и Костя увидели муравья, который полз по былинке высотой 96 милиметров. Он про??олз треть былинки от одного из её концов, задумался и остоновился. На каком расстоянии от земли мог остановиться муравей?

Автор: Гость