Подбери и запишите как можно больше назвать овощей, фруктов и ягод 1, 2 и 3 -го склонения

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Подбери и запишите как можно больше назвать овощей, фруктов и ягод 1, 2 и 3 -го склонения

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