Плииииииииииииииииииз помогите нужно из сказок ПУШКИНА ВИПИСАТЬ 10 АРХАИЗМОВ - УСТАРЕВШИЕ СЛОВА

Литература
Плииииииииииииииииииз помогите нужно из сказок ПУШКИНА ВИПИСАТЬ 10 АРХАИЗМОВ - УСТАРЕВШИЕ СЛОВА
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Гость:
Напомни что такое архоизм?
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