Помогите решить , задачу. Желательно по действиям и с ответом. 7 метров проволоки ??азрезали на 8 равных кусков. Сколько метров проволоки в одном куске ? Заранее спасибо

Математика

Помогите решить , задачу. Желательно по действиям и с ответом. 7 метров проволоки ??азрезали на 8 равных кусков. Сколько метров проволоки в одном куске ? Заранее спасибо

Автор: Гость