Помогите решить , задачу. Желательно по действиям и с ответом. 7 метров проволоки ??азрезали на 8 равных кусков. Сколько метров проволоки в одном куске ? Заранее спасибо
Математика
Помогите решить , задачу. Желательно по действиям и с ответом. 7 метров проволоки ??азрезали на 8 равных кусков. Сколько метров проволоки в одном куске ? Заранее спасибо
Ответ(ы):
Гость:
7м=700 см 1) 700 / 8 = 87, 5 (см)- длина каждого куска разрезанной проволоки Переводим в метры: 87,5 см = 0,875 метров Ответ: 0,875 метров
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