К отряду Китообразные относится: 1. нерпа кольчатая 2. тюлень серый 3. тюлень обыкновенный 4. клювокрыл

Биология
К отряду Китообразные относится: 1. нерпа кольчатая 2. тюлень серый 3. тюлень обыкновенный 4. клювокрыл
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Гость:
Правильный ответ 4. клювокрыл
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