Отзыв к рассказу что любит мишка
Литература
Отзыв к рассказу что любит мишка
Ответ(ы):
Гость:
мишка был односторонний любил только поесть, он был обжорой
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