Помогите пожалуйста поищите в гнигах о проделках животных
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Помогите пожалуйста поищите в гнигах о проделках животных
Ответ(ы):
Гость:
Моя кошка каждый день делает мелкую пакость. Но сейчас я расскажу вам об этой проделки. Она прыгнула на комод, тем самым задев цветок, тот упал. Но моя любимица не осталась довольна своей проделкой, она просто начала прыгать по комоду тем самым задев его. Комод пошатнулся. Он чуть не завалил мою кошку! К счастью, больше она проделок не делала, по моему это от страха за свою жизнь.
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