Приведите дроби к наименьшему общему знаменателю а)1/2 и 1/18 ; б) 3/10 и 33/100 ; в) 5/8 и 2/3 ; г) 7/15 и 5/9.

Математика
Приведите дроби к наименьшему общему знаменателю а)1/2 и 1/18 ; б) 3/10 и 33/100 ; в) 5/8 и 2/3 ; г) 7/15 и 5/9.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А) 18, б) 100, в) 24, г) 45.
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