Приведите дроби к наименьшему общему знаменателю а)1/2 и 1/18 ; б) 3/10 и 33/100 ; в) 5/8 и 2/3 ; г) 7/15 и 5/9.

Математика

Приведите дроби к наименьшему общему знаменателю а)1/2 и 1/18 ; б) 3/10 и 33/100 ; в) 5/8 и 2/3 ; г) 7/15 и 5/9.

Автор: Гость