Приведите дроби к наименьшему общему знаменателю а)1/2 и 1/18 ; б) 3/10 и 33/100 ; в) 5/8 и 2/3 ; г) 7/15 и 5/9.
Математика
Приведите дроби к наименьшему общему знаменателю а)1/2 и 1/18 ; б) 3/10 и 33/100 ; в) 5/8 и 2/3 ; г) 7/15 и 5/9.
Ответ(ы):
Гость:
А) 18, б) 100, в) 24, г) 45.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
История
Эссе на тему ЧТО МЕНЯ УДИВИЛО В ИССКУСТВЕ САКОВ ИЛИ КАК МОЖНО ОБЪЯСНИТЬ СЛОВА САКОВ " К ВРАГАМ БЕЗ ПОЩАДНЫ,К ДРУЗЬЯМ ВЕРНЫ" О Ч Е Н Ь С Р О Ч Н О !...
Другие предметы
Русский язык