Помогите Решить Уравнение Пожалуйста Полностью x * 9 = 130 + 140 x : 8 = 200 - 120 164 - x = 720 : 9
Математика
Помогите Решить Уравнение Пожалуйста Полностью x * 9 = 130 + 140 x : 8 = 200 - 120 164 - x = 720 : 9
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