Какое из перечисленных государств НЕ ВХОДИЛО в состав Северного союза, созданног?? усилиями России для войны против Швеции?
История
Какое из перечисленных государств НЕ ВХОДИЛО в состав Северного союза, созданног?? усилиями России для войны против Швеции?
Ответ(ы):
Гость:
Северный союз заключен между Российским царством Речью Посполитой Данией Саксонией
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