Какое из перечисленных государств НЕ ВХОДИЛО в состав Северного союза, созданног?? усилиями России для войны против Швеции?

История

Какое из перечисленных государств НЕ ВХОДИЛО в состав Северного союза, созданног?? усилиями России для войны против Швеции?

Автор: Гость