ПОМОГИТЕ пожалуйста решить Найдите угол треугольника,если известны два его внешних угла 121 и 82
Геометрия
ПОМОГИТЕ пожалуйста решить Найдите угол треугольника,если известны два его внешних угла 121 и 82
Ответ(ы):
Гость:
Вот решение так ? если не так то я уж не зная как "
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