Одна из возможных форм курсора 6 букв
Информатика
Одна из возможных форм курсора 6 букв
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Скорее всего ответ: прямая.
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