Каково наименьшее число лучей, которые надо провести из одной точки так, чтобы все образовавшиеся углы были острыми? (Вроде бы ответ: 5, но как ребенку доходчиво объяснить? (можно и рисуночек от вас)

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Острый угол - угол меньший 90 градусов, если мы проведем 4 луча , то либо все углы будут прямые, либо будет хотя бы один больший 90, так как если четыре раза взять число меньше 90, то получим число меньшее 360, а значит лучей не меньше 5(пример найти довольно легко)