Помогите) Сравни:(1 пример потому,что все поняла а этот нет!) 80см²и8дм²

Математика
Помогите) Сравни:(1 пример потому,что все поняла а этот нет!) 80см²и8дм²
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
80 см больше чем 8 дм

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