По заданным координатам точек А и B вычислите длину отрезка AB.подсказка расстояни?? d между точками А и В выражается формулой ниже.пример входных данных ха=2 ya=1 xb=10 yb=7.и 2 столбик сделать с этими входными данными выхо...
Информатика
По заданным координатам точек А и B вычислите длину отрезка AB.подсказка расстояни?? d между точками А и В выражается формулой ниже.пример входных данных ха=2 ya=1 xb=10 yb=7.и 2 столбик сделать с этими входными данными выход .на примере первого с остальными должно получится так ab=10.0
Ответ(ы):
Гость:
Var xa,ya,xb,yb:real; begin read(xa,ya,xb,yb); writeln(sqrt(sqr(xa-xb)+sqr(ya-yb)):1:1); end.
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