По заданным координатам точек А и B вычислите длину отрезка AB.подсказка расстояни?? d между точками А и В выражается формулой ниже.пример входных данных ха=2 ya=1 xb=10 yb=7.и 2 столбик сделать с этими входными данными выхо...

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По заданным координатам точек А и B вычислите длину отрезка AB.подсказка расстояни?? d между точками А и В выражается формулой ниже.пример входных данных ха=2 ya=1 xb=10 yb=7.и 2 столбик сделать с этими входными данными выход .на примере первого с остальными должно получится так ab=10.0

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