СОСТАВИТЬ ЗАДАЧУ НА ДЕЛЕНИЕ 16: 8=2 12:6=2 ПОМОГИТЕ!!!!
Математика
СОСТАВИТЬ ЗАДАЧУ НА ДЕЛЕНИЕ 16: 8=2 12:6=2 ПОМОГИТЕ!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Всего было 16 яблок ,у витя в 8 раз меньше ) Сколько поучиться яблок у Вити?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Используя формулу пути s равно в ходе найдите путь пройденный автомашиной за 3 час?? если его скорость 80 километров в час
Математика
Математика
Витя и Костя увидели муравья, который полз по былинке высотой 96 милиметров. Он про??олз треть былинки от одного из её концов, задумался и остонови...