Используя формулу пути s равно в ходе найдите путь пройденный автомашиной за 3 час?? если его скорость 80 километров в час

Математика

Используя формулу пути s равно в ходе найдите путь пройденный автомашиной за 3 час?? если его скорость 80 километров в час

Автор: Гость