Используя формулу пути s равно в ходе найдите путь пройденный автомашиной за 3 час?? если его скорость 80 километров в час
Математика
Используя формулу пути s равно в ходе найдите путь пройденный автомашиной за 3 час?? если его скорость 80 километров в час
Ответ(ы):
Гость:
S=V*t S=3ч*80км/ч S=240км
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