В слове человек,какие орфограммы есть мне прос то дамашку в столь позний час лень делать
Русский язык
В слове человек,какие орфограммы есть мне прос то дамашку в столь позний час лень делать
Ответ(ы):
Гость:
Человек-безударная гласная в корне, не проверяемая ударением.
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