Как из дроби перевести в десятичную дробь? приведите пример пожалуйста
Математика
Как из дроби перевести в десятичную дробь? приведите пример пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Вот, вроде так... Удачи!
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