Помогите найдите10 слов с безударной гласной в корне слова проверяемой ударением ?? проверочные слова помогите . пожалуйста помогите прошу
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Помогите найдите10 слов с безударной гласной в корне слова проверяемой ударением ?? проверочные слова помогите . пожалуйста помогите прошу
Ответ(ы):
Гость:
ПОСТЕЛИ, КОРАБЕЛЬНЫМ , НЕВИДАННЫЙ.КРУГЛЫМ ,
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