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Помогите пожалуйста с уравнением 24560÷x=20
Математика
Помогите пожалуйста с уравнением 24560÷x=20
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Гость:
Легко х=24560/20=1228
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