О чем говорит эта народная примета ласточки низко летают над землей другие птицы ??рячутся
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О чем говорит эта народная примета ласточки низко летают над землей другие птицы ??рячутся
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Гость:
О дожде говорит эта примета
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