Помогите пожалуйста с задачей?
Математика
Помогите пожалуйста с задачей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треугольник АВС- сторона АВ=37 мм, сторона АС=43 мм, сторона СВ=70 мм(после построения треугольника и его измерения). Значит периметр АВС=37+43+70=150 мм.-15 см. Ответ: Р=15 см. А вот как сюда тупой угол начертить?? Но можно сделать и острый....
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