Помогите пожалуйста с задачей?

Математика
Помогите пожалуйста с задачей?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треугольник АВС-  сторона АВ=37 мм,                                   сторона АС=43 мм,                                    сторона СВ=70 мм(после построения треугольника и его                                                                      измерения). Значит периметр АВС=37+43+70=150 мм.-15 см. Ответ: Р=15 см. А вот как сюда тупой угол начертить?? Но можно сделать и острый....
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