Помогите пожалуйста с заданием 4
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Помогите пожалуйста с заданием 4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Схожие природные ресурсы: камяной уголь, природный газ. Индия и Китай еще имеют нафту в отличии от Японии. Япония бедная на ресурсы, у Китая и Индии есть много ресурсов: титановие руды, медние руды, залезние руди т. д. 2. У всех трьох странах население есть высокое: Индия и Китай единие страни в мире, имеющие мильярдное население. У всех трьох стран густота населения высокая. Япония - 127,4 млн, Индия - 1,287,3 млрд, Китай - 1,343 млрд. 3. Китай- машинобудивная промышленность,лесовая, нефтиная,легкая, добидчевая промишлености У других стран в принципе такая самая ситуация 4. У Китая и Индии очень розпространьоное сель- господарство, япония- ындустриальная страна, но часть економики составляет с.г 5. У всех стран розпростраёны все виды транспорта - железнодорожный, автомобильний, трубопроводний, авиацийный, водний 6.Китай: Большая Стена, Храм Неба, буддистские храми, красивий город Шанхай Индия: Храм Лотоса, Тадж-Махал Япония: вулкан Фудзияма, парки з сакурами
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