Помогите пожалуйста с заданием этим

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Помогите пожалуйста с заданием этим
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. can you read? -no,I can't. 2 . can you swim? -yes, I can. 3 . can you hunt animals? -no, I can't. 4 . can you fish? -yes, I can.
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