Look at the picture.Saywhat Mag s family did last Sunday.Use these worlds:played,took a photo of,watched,made,read(red)
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Look at the picture.Saywhat Mag s family did last Sunday.Use these worlds:played,took a photo of,watched,made,read(red)
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