На столе стоят в красивой хрустальной вазе ваши любимые цветы сирень розы ромашки ландыши или другие цветы....опишите их в научном или художественном планах..пожалуйста помогите

Гость: Гость:

Сидя, за кухонным столом, я почуяла запах моих любимых цветов - тюльпанов. Мне невероятно сильно захотелось их увидеть, и я пошла по запаху. Зайдя в комнату, я поняла, от кого они - от папочки. Любимого..лучшего папочки. Он сделал все, чтобы я влюбилась в них заново: бутон персидско-синего цвета в сочетании с зелеными листами и неким "стволиком". Я достала их из вазы с водой. Вода прямо потекла мне на руки и стала капать на пол, но мне было все равно. Поднеся их к своим ноздрям, я стала наслаждаться их запахом. Мне показалось , что за спиной кто - то есть. Так и оказалось. Это был папочка. Он улыбнулся мне не ртом, а своими добрыми лучиками-глазками. Достаточно было только посмотреть на него, чтобы он понял: я ему очень благодарна. Я поставила их на место, подошла к нему, и обняла его крепко-крепко. Он томно дышал, видимо, устал подниматься по лестнице из магазина цветов до нашего 9-го этажа. Я убрала руки и опять посмотрела на цветы. - Красивые?- спросил папочка - Более чем.