Сколько раз плодоносят бархатцы

Биология
Сколько раз плодоносят бархатцы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они однолетки то есть 1 раз плодоносят
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