(84,9-x) ×38=36,86. решите плес

Математика
(84,9-x) ×38=36,86. решите плес
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Гость:
84,9-x=36,86/38 84,9-x=0.97 x=83,93
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