Дополните: Железы смешанной секреции - это половые железы и ... N2: В чем принципиал??ное отличие желез внутренней секреции от желез внешней секреции?

Биология
Дополните: Железы смешанной секреции - это половые железы и ... N2: В чем принципиал??ное отличие желез внутренней секреции от желез внешней секреции?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
... половые железы и поджелудочная железа. #2. Железы внутренней секреции НЕ имеют выводных протоков, секрет выделяют в кровь или лимфу, секрет называется ГОРМОН. Железы внешней секреции имеют выводные протоки, выделяют свой секрет во внешнюю среду организма (т.е. НЕ в кровь и НЕ в лимфу).
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