Установи правильную последовательность действий (алгоритм) для определения спря??ения глагола.

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Установи правильную последовательность действий (алгоритм) для определения спря??ения глагола.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) смотрим на что оканчивается2) если на ить, ыть - второе спряжение, иначе первое3) смотрим, не является ли оно исключением, если является, то все наоборот: на ить,ыть первое, остальное второе4) проверяем: ставим глагол в 3 лицо множественного числа, если заканчивается на ую,юю, то первое спр, иначе второе Исключения: смотреть,обидеть,слышать,видеть,ненавидеть,гнать, держать,дышать,терпеть,зависеть,вертеть - это второе спряжение хотя оканчивается на ать,еть брить,стелить,зыбиться,зиждиться - это первое,несмотря на то,что оканчивается на ить

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