Сочинение по картине Убийство Олегом Аскольда и Дира подскажите пожалуста. ;)

Гость: Гость:

Аскольд и Дир отвергли авторитет наследника по линии Рюрика, Олега и ушли в поисках славы в Константинополь. По пути наткнулись на Киевские земли и узнав о том, что три брата основателя давно умерли решили присвоить Киев. Так образовалась первая Киевская русь. В итоге Олег пришел со своим войском к стенам киева и обманом( притворился купцом и попросил князей выйти к нему ) выманил Дира и Аскольда. Убил он их со словами "вы не князья" показав Святослава.