Сочинение по картине Убийство Олегом Аскольда и Дира подскажите пожалуста. ;)
История
Сочинение по картине Убийство Олегом Аскольда и Дира подскажите пожалуста. ;)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аскольд и Дир отвергли авторитет наследника по линии Рюрика, Олега и ушли в поисках славы в Константинополь. По пути наткнулись на Киевские земли и узнав о том, что три брата основателя давно умерли решили присвоить Киев. Так образовалась первая Киевская русь. В итоге Олег пришел со своим войском к стенам киева и обманом( притворился купцом и попросил князей выйти к нему ) выманил Дира и Аскольда. Убил он их со словами "вы не князья" показав Святослава.
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