Помогите с уравнением х-10%=62000
Алгебра
Помогите с уравнением х-10%=62000
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(62000:100)×10=6200 2)62000+6200=68200
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