Помогите с уравнением х-10%=62000

Алгебра
Помогите с уравнением х-10%=62000
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(62000:100)×10=6200 2)62000+6200=68200
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Перевидите с русского на английский (переводчик - жалоба) Дэниел Джейкоб Рэдклиф?? — британский актёр театра и кино. Наиболее известный как Гари ...
Ответить
Русский язык
Кусты шиповника цвели все лето - выполнить синтаксический разбор предложения.Кус??ы - выполнить морфологический разбор слова
Ответить
Русский язык
Составьте схему предложения. Меж круглых рыхлых облаков Невинно небо голубеет, И солнце ласковое греет В затишье гумен и дворов.
Ответить
Математика
Как научится упрощать выражение 6 класс объяснить и показать пример
Ответить
Русский язык
Аргументируй написание (на жухлой траве на кокой?) Очень срочно!!!
Ответить