Кусты шиповника цвели все лето - выполнить синтаксический разбор предложения.Кус??ы - выполнить морфологический разбор слова
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Кусты шиповника цвели все лето - выполнить синтаксический разбор предложения.Кус??ы - выполнить морфологический разбор слова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кусты шиповника цвели все лето. 1. Повествовательное 2. Невосклицательное 3. Простое 4. Распрастроненное 5. [ (подлежащее) (сказуемое)] Кусты-(что?), н.ф. куст, сущ., неодуш., м. р., мн. ч., Им. п., 2 скл., нариц., подлежащее
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