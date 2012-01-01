1. Підвісні потолки мали низьку якість. 2.Аптека працює круглу добу. 3. Закажіть зошити у клітку та лінію. 4. Ціна на цейлоньський чьай збільшилась. 5. Договір укладено з володарем торгівельної марки Юнівер. 6. Товарні кредити ...
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1. Підвісні потолки мали низьку якість. 2.Аптека працює круглу добу. 3. Закажіть зошити у клітку та лінію. 4. Ціна на цейлоньський чьай збільшилась. 5. Договір укладено з володарем торгівельної марки Юнівер. 6. Товарні кредити від любого магазину, складу, фірми. 7. Філіал банка „Муніципальний” зна-ходиться за адресою: ул. Залізнична, 22.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потрібно виправити помилки???? 1. Підвісні стелі.... 2. .... цілодобово. 3. Замовте.... 4. Ціна на цейлонський чай зросла. 5. марки ,,Юнівер'' 6. ...від будь-якого... 7. ..... банку...
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