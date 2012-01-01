Сколько раз встречается 6 в числах от 1 до 2012

Гость: Гость:

1)если посчитать все встречные 6 до ста, получится 11 штук 2)умножим на пять, чтобы узнать сколько 6 до 500, получаем 55. 3)затем так как от 600 до 700 все цифры начинаются с 6, то получаем сто и прибавляем кол-во 6, из второго действия. получаем 155. 4)затем нам нужно посчитать кол-во 6 , встречающихся в числах от 700 до 1000. для того мы умножаем первое действие на три(700,800,900) и получаем 33. 5)складываем все получившееся:55+155+33=233= в 1000 6)умножаем кол-во 6 из пятого действия на 2, чтобы узнать сколько 6 встречается в 2000. получаем 466 7)и последнее действие. от 2000 до 2012 встречается только одна 6. соответственно 466+1=467 ответ:467