Литература рабочая тетрадь 7 класс
Литература
Литература рабочая тетрадь 7 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уроки в том значении , что учительница звала его к себе домой как бы учить французкий, но основной её целью было помочь главному герою денежными средствами в трудный период. Писателем делает детство, способность увидеть и почувствовать, воспоминание детской жизни Другое задание не могу ответить там твой выбор и примеры из текста, а я читала год назад и мелких подробностей не помню, хотя у меня хорошая память
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