Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. Предприятие каждый день сбрасывает в очистны?? сооружение 80куб.м грязной воды. Производительность очистных сооруженийи3 куб. м/ч. Имеется ещё бассейн-накопитель вместтмостью 320 куб. м, кот...
Математика
Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. Предприятие каждый день сбрасывает в очистны?? сооружение 80куб.м грязной воды. Производительность очистных сооруженийи3 куб. м/ч. Имеется ещё бассейн-накопитель вместтмостью 320 куб. м, который заполнен на половину. Сколько дней в таком режиме сможет проработать станция очистки,если очистные сооружения и предприятие работают круглосуточно. Помогите пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*24=72 куб м очищает день. 80-72=8 куб м грязной воды поступает в день в накопитель. 320:2=160 куб в накопители свободно. 160:8=20 дней. Ответ:предприятие сможет проработать в данном режиме 20 дней.
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