Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. Предприятие каждый день сбрасывает в очистны?? сооружение 80куб.м грязной воды. Производительность очистных сооруженийи3 куб. м/ч. Имеется ещё бассейн-накопитель вместтмостью 320 куб. м, кот...

Математика

Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. Предприятие каждый день сбрасывает в очистны?? сооружение 80куб.м грязной воды. Производительность очистных сооруженийи3 куб. м/ч. Имеется ещё бассейн-накопитель вместтмостью 320 куб. м, который заполнен на половину. Сколько дней в таком режиме сможет проработать станция очистки,если очистные сооружения и предприятие работают круглосуточно. Помогите пожалуйста!!!

Автор: Гость