Помогите пожалуйста!!!Составьте предложения с выражениями "Так себе,быть вне себя,найти себя,прийти в себя,выйти из себя,проявить себя,выдать себя,себе на уме,на себя не похож,зарекомендовать себя.

Гость: Гость:

Правильно питаться- это только себе на пользу. за несколько минут можно выдать себя. каждый должен проявить себя в спорте. не стоит обзывать человека, ведь каждый может выйти из себя. после каждой тренировки тяжело прийти в себя. Чтобы найти себя в хобби надо быть активным. мама была вне себя от злости из-за оценок. Мой суп был так себе, но родителям он понравился.