Перед тем как заказать в кафе обед, Константин внимательно изучил внешний вид раз??оженных на витрине хорошо знакомых продуктов и предлагаемые из них блюда, а после заказанного меню отправился в туалет, чтобы вымыть руки. Объяс...
Биология
Перед тем как заказать в кафе обед, Константин внимательно изучил внешний вид раз??оженных на витрине хорошо знакомых продуктов и предлагаемые из них блюда, а после заказанного меню отправился в туалет, чтобы вымыть руки. Объясните действия подростка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что перед приёмом пищи нужно смыть бактерии после улицы и прикосания к дверной ручки
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