Перед тем как заказать в кафе обед, Константин внимательно изучил внешний вид раз??оженных на витрине хорошо знакомых продуктов и предлагаемые из них блюда, а после заказанного меню отправился в туалет, чтобы вымыть руки. Объяс...

Биология

Перед тем как заказать в кафе обед, Константин внимательно изучил внешний вид раз??оженных на витрине хорошо знакомых продуктов и предлагаемые из них блюда, а после заказанного меню отправился в туалет, чтобы вымыть руки. Объясните действия подростка.

Автор: Гость