Хлороводород растворен в 1 л воды, определите: 1) молярность полученного раствора; 2) объем растворенного газа (в литрах. н.у.), если на нейтрализацию 10 мл приготовленного раствора израсходовано 20 мл 0,1 М раствора гидрок...

Химия

Хлороводород растворен в 1 л воды, определите: 1) молярность полученного раствора; 2) объем растворенного газа (в литрах. н.у.), если на нейтрализацию 10 мл приготовленного раствора израсходовано 20 мл 0,1 М раствора гидроксида калия

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