Хлороводород растворен в 1 л воды, определите: 1) молярность полученного раствора; 2) объем растворенного газа (в литрах. н.у.), если на нейтрализацию 10 мл приготовленного раствора израсходовано 20 мл 0,1 М раствора гидрок...
Химия
Хлороводород растворен в 1 л воды, определите: 1) молярность полученного раствора; 2) объем растворенного газа (в литрах. н.у.), если на нейтрализацию 10 мл приготовленного раствора израсходовано 20 мл 0,1 М раствора гидроксида калия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
NaOH + HCl = NaCl + H2O 1)Vm(NaOH) = 2 * 0,1 = 0,2 л/моль 2) Vm = n/V(розч); n = Vm * V = 0.2 моль n = V/Vm; V = V * Vm; V(HCl) = 22.4 * 0.2 = 4.48 л
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