Что такое моэма ,сказки песни
История
Что такое моэма ,сказки песни
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Поэма- крупное стихотворное произведение с повествовательным или лирическим сюжетом. Сказка- один из жанров фольклора, либо литературы. Эпическое преимущественно прозаическое произведение волшебного характера, обычно со счастливым концом. Песня-это общее определение стихотворных произведений разных жанров предназначенных изначально или используемых для пения.
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