Восходит над горами солнце найти эпитеты
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Восходит над горами солнце найти эпитеты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут нет, эпитеты это "не реальные" прилагательные
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