Высокие красноватые сосны развесили свои иглистые вершины, а зеленые елочки выги??ают свои колючие ветви.Кореныстный дуб рачкинул шатром свои вырезанные листья. ВЫПИСАТЬ СЛРВОСОЧЕТАНИЯ С ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМИ В ВИНИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ.

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Высокие красноватые сосны развесили свои иглистые вершины, а зеленые елочки выги??ают свои колючие ветви.Кореныстный дуб рачкинул шатром свои вырезанные листья. ВЫПИСАТЬ СЛРВОСОЧЕТАНИЯ С ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМИ В ВИНИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ.

Автор: Гость