Напишите по английски 1 Он работает хорошо. 2 Она плохо поет. 3 Они быстро бегают.
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Напишите по английски 1 Он работает хорошо. 2 Она плохо поет. 3 Они быстро бегают.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
He works well. She sings bad. They run fast.
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