Записать химический символ элемента Периодической системы химических элементов Менделеева,который назван в честь города Московской области, где находится Центр международных ядерных исследований,в котором был выделен этот элемент.
Химия
Записать химический символ элемента Периодической системы химических элементов Менделеева,который назван в честь города Московской области, где находится Центр международных ядерных исследований,в котором был выделен этот элемент.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Db - Дубний. Номер элемента 105 Назван по месту его синтеза - города Дубны Московской области.
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