Записать химический символ элемента Периодической системы химических элементов Менделеева,который назван в честь города Московской области, где находится Центр международных ядерных исследований,в котором был выделен этот элемент.

Химия

Записать химический символ элемента Периодической системы химических элементов Менделеева,который назван в честь города Московской области, где находится Центр международных ядерных исследований,в котором был выделен этот элемент.

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