Доброго Вечера! Срочно нужна помощь знатоков химии на составления формул 3 изопропил-2,3,4 -триэтилгексаналь 2,3 диметиловая кислота 2,3,4,5-тетраметилгексанол-1 3,3 диметилпентандиол-1,5 2,3,4-триметилпентаналь
Химия
Доброго Вечера! Срочно нужна помощь знатоков химии на составления формул 3 изопропил-2,3,4 -триэтилгексаналь 2,3 диметиловая кислота 2,3,4,5-тетраметилгексанол-1 3,3 диметилпентандиол-1,5 2,3,4-триметилпентаналь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение в приложенном файле.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Записать химический символ элемента Периодической системы химических элементов Менделеева,который назван в честь города Московской области, где нах...
Английский язык
Русский язык
Математика
Русский язык