Какая орфограмма подходит для слова земля
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Какая орфограмма подходит для слова земля
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Безударная гласная буква е
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